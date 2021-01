Zitten nu al bijna een jaar in quarantaine voor iets waar 98% van de mensen 2 dagen beetje grieperig zijn. En als het zo doorgaat zitten we heel 2021 & 2022 ook nog steeds thuis opgesloten. En als je dat vreemd vindt ben je gelijk een wappie. Een beetje rationaliteit is ver te zoeken bij de meeste mensen. Soms heb ik het idee dat ik in de film idiocracy ben geland.

Laten we gewoon een accepteren dat virussen bij het leven horen en dat corona nooit meer weggaat. En laten we ook eens accepteren dat vanaf 80 jaar een prachtige leeftijd is om te sterven.