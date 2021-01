De economie is allang totaal ingestort, duurt alleen nog een paar maanden(zo omtrent de belastingaangiftes gok ik) voordat het voltrokken is en het leed daadwerkelijk ook de overheid raakt. Maar tegen die tijd zijn de spreekwoordelijke rapen, volledig aan pulp gekookt.

We stevenen af op een periode waarbij de Grote Depressie van de jaren 30 klein bier is. Er zijn in nu 1 jaar verhoudingsgewijs meer ondernemers weggevaagd dan in die hele depressie. De enige reden dat de beurzen nog niet op hun gat liggen is dat gratis helikopter geld dat de ECB en de FED de economie in pompen en de financiële sector pompt 't maar wat graag verder rond zodat het allemaal nog wat lijkt, maar 't is trekken aan een dood paard.

In grote steden (LA, London, NY) is de vastgoedbubbel z'n al barsten aan het vertonen, de kleine ondernemers zijn al failliet of stervende, mensen liggen maanden achter op huur/hypotheek want geen baan...het spek isn u echt van de botten, maar het iend nog niet in zicht.

Geloof me, dit wordt een clusterfuck die z'n weerga niet kent, and we're all in it.