Nee dit doet meer denken aan een keizerrijk in verval.



In China is het zo gegaan. Virusje ontsnapt uit een labje in Wuhan eind 2019. Hoofdverantwoordelijke lab durft niks te zeggen. Virus verspreidt in rap tempo. Ziekenhuishoofd aldaar durft niks te zeggen. Commissaris van de provincie durft niets te zeggen.



Zeg je immers er wat van dan verdwijnt je directe familie en jij in een strafkamp.



Uiteindelijk wordt het een pandemie die naar andere provincies verspreidt. Beijing wordt wakker en gilt om iemands hoofd. Ze komen uit bij de commissaris van Wuhan. Die wijst weer de hoofdverantwoordelijken van het labje en de ziekenhuis aan. De ziekenhuismeneer is inmiddels aan rona overleden (man in de 30, kerngezond, toevallig overleden), nadat hij waagde om openlijk te waarschuwen.



Uiteindelijk zullen de commissaris en de hoofdverantwoordelijke van het labje verdwijnen. In het beste geval weggepromoveerd worden (afhankelijk van hoe geliefd ze waren binnen de partij) of met familie en al in een strafkamp verdwijnen.



Ondertussen heeft Beijing door dat dit serieus is. Ze liegen naar de buitenwereld toe dat het maar een griepje is. Ondertussen gooien ze hun eigen land in lockdowns (maar laten int. vluchten toe, gedeelde smart is halve smart niet waar?). Hele volksstammen worden of in hun appartementencomplexen gelast, of verdwijnen in strafkampen. Testen wordt verboden. Tienduizenden gaan dood, zonder dat iemand het doorheeft buiten wat naasten in Wuhan.



Uiteindelijk verklaart de partij dat ze genezen zijn. Rest van de wereld ziek. Tienduizenden doden in eigen land, maar ach op een bevolking van 1,5 miljard boeit het niemand. Eerst dan maar een mea culpa voor de rest van de wereld. Later maar de schuld bij een ander neerleggen en uiteraard niet bij CCP. Ondertussen nog even de verkiezingen in Amerika beïnvloedden en zorgen dat de CCP vriendelijke partij wint.



Dat alles zie ik Nederland dus niet doen. Ik zie Nederland meer als de zieke oude man van de EUSSR, die samen met andere de zieke oude mannen van EUSSR hun landen in verval zien afglijden.