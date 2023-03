De rechtbank zou vandaag uitspraak doen in de zaak tegen Quincy Promes, de crimineel slechte voetballer die zijn neef heeft gedjoekt. Het slachtoffer kwam goed weg met een beenwond, maar in afgeluisterde gesprekken gaf Promes te kennen dat hij zijn neef hartstikke dood wilde steken. Voetballer in het bakkie! Toch wordt de zaak nu heropend. Promes werd namelijk afgeluisterd in een andere zaak (hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij drugshandel) en dus is het maar de vraag of het bewijs in de steekzaak rechtmatig verkregen is. Ergo. Een of andere levensgevaarlijke criminele debiel probeert iemand anders te vermoorden. Daar is bewijs voor. Hij heeft het zelf toegegeven. En dan...

Update: Promes niet in Oranje. Geertruida, Wieffer en Verbruggen debuteren

... is hij straks alsnog de sjaak