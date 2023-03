Nu LIVE in de rechtbank van Amsterdam: de strafzaak tegen Quincy Promes, een (vrij matige) voetballer die tegenwoordig vooral bekend staat als crimineel. In 2020 probeerde Promes zijn neef dood te steken. Dat mislukte: "Die liep daarbij ernstig letsel op, waardoor hij minder kan werken met zijn klusbedrijf." Promes (die zijn daad ruiterlijk toegaf in een getapt gesprek) vluchtte naar Rusland, waar hij onder contract staat bij Spartak Moskou. Naar de rechtszaak komt de homeboy van Memphis Depay uiteraard niet, want dan grijpt justitie 'm meteen bij de kladden. Enfin, aanvankelijk werd Promes poging tot doodslag of zware mishandeling ten laste gelegd, later is de aanklacht verzwaard tot poging tot moord. Voor de goede orde: zware mishandeling met letsel is maximaal vier jaar cel, poging tot doodslag is maximaal tien jaar cel, poging tot moord maximaal twintig jaar cel. Het OM verdenkt Promes trouwens ook van betrokkenheid bij cokehandel en deelname aan een criminele organisatie, maar dat wordt nu niet behandeld. Belleman na de klik, later meer.