De voortvluchtige crimineel Quincy Promes is... een voortvluchtige crimineel. Deze voetballende mafketel moet in Nederland voor het hekje verschijnen omdat hij zijn neef heeft gedjoekt. Poging tot moord: uit telefoontaps bleek dat Promes zijn neef daadwerkelijk dood wilde steken. Volgens z'n advocaat komt Prik Prak Promes, die ook banden zou hebben met de cokemaffia, niet naar Nederland omdat het 'zijn contact bij Spartak Moskou kan kosten'. In gewonemensentaal staat daar: Quincy Promes is een voortvluchtige crimineel, hij komt niet naar de rechtszaak omdat poging tot moord bewezen gaat worden, Quincy Promes heeft geen zin om jarenlang in de cel te verdwijnen, Quincy Promes blijft gewoon lekker in Rusland en Nederland kan de tering krijgen. Pikkie Promes schijnt dan ook van plan te zijn nooit meer terug te keren en dat zou echt geweldig zijn, want dan heeft Nederland geen last meer van 'm.