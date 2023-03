Ons land is net een Tesla, die tot aan de assen in het zand zit. Er zit wel iemand achter het stuur (Hallo Mark), er zit ook een bijrijder in, die vertelt hoe hij moet sturen ( Hallo Sigrid). Op de achterbank zit een passagier, die nerveus kijkt of het metertje voor de accu nog wel in het groen staat ( Hallo Rob). Buiten loopt iemand in padvindersbroek rond te kijken of de weg wel vrij is (Hallo Wopke). Er is iemand verantwoordelijk voor elk wiel ( Hallo, Ernst, Dennis, Hugo en Christianne) en zelfs voor het reservewiel (Hallo Piet) is er iemand. Er staat iemand bij de achterbumper ( Hallo Jesse), iemand bij de voorbumper (Hallo Atje). Er staat een klein groepje boos te roepen dat ze de boel ophouden (Hallo Geert, Annabelle, Silvana). Vanuit een weiland kijkt een stoere boerin geamuseerd toe terwijl ze tegen een 2 meter hoge trekkerband leunt (Hallo Caroline, en nog gefeliciteerd) en om haar heen vleien mensen plaidjes uit en hallen een thermosfles en brammetjes tevoorschijn, want dit gaat nog wel even duren.