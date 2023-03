We staan "weer" op de kaart. Amsterdam en Rotterdam staan zeker op de kaart. Ook Nederland in zijn geheel alleen weten weinig mensen veel meer over Nederland dan Holland en in mindere mate Zeeland. Dat is ergens best logisch. Maar Nederland staat op de kaart en op manieren die men zich hier in de panelen niet eens kan bedenken. Wisten jullie dat Nederland eigenaar is van 1 van de supergeheime communicatie satellieten van de NAVO? Nee? Ik ook niet. VS, GB toch wel wat je zou verwachten maar niet NL. Rotterdam is nog steeds 1 van de meest belangrijke doorvoerhavens ter wereld. Schiphol is een beetje aan het degraderen maar Amsterdam is een soort van City of London. Dus het is niet zo vreemd dat wij op de kaart staan. Amsterdam is gewoon nog steeds ontzettend belangrijk in de wereld. Voor veel dingen, niet alles is even positief als Mario Kart maar toch.