Nederland is ook helemaal niet bedoeld om in te wonen

Leuk stukje NEDERLAND REGELTJESLAND in onze favoriete krant van Nederland Regeltjesland, het Dagblad van het Noorden. U mag het hele artikel over die vergunningencrack lekker zelf lezen (hiero) maar hier de hoogtepunten:

Over een wielerronde die toevallig door een van de 100.000 Natura2000-gebieden in Nederland gaat: "De Ronde van Drenthe is een papierwinkel geworden in plaats van een wielerwedstrijd. We draaien op vrijwilligers en zijn gewend actie te ondernemen, niet om achter een bureau te zitten om formulieren in te vullen die we niet begrijpen."

Het traditionele paasvuur in een klein dorp: "De ingewikkelde termen vlogen ons om de oren en we moesten zelfs berekenen wat een berkenboom, een conifeer of een eik uitstoot als die op de stapel gaat. Ik kan toch nooit weten hoeveel van welke houtsoort we verzamelen?"

Een jaarlijks theaterfestival: "De elfde editie van FestiValderAa gaat er door de strengere natuurregels heel anders uitzien. Geen groot podium en festivalterrein, maar podia in een café en een hotel in de buurt."

Bedankt Klaver