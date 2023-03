Dat heet gul zijn met het sociale kapitaal van anderen, te weten de mensen die in de economisch laagste klasse zitten. Het is waarschijnlijk dat jij niet tot die groep behoort. Mogelijk een fijn huis, misschien wel koop. Een baan en dus zijn deze mensen niet je concurrenten voor een sociale huurwoning en ook niet voor de uiteindelijk schaarse mogelijkheden op sociale zekerheid. Met steeds meer mensen die geen aansluiting hebben op onze samenleving, zullen er steeds meer mensen een uitkering en toeslagen moeten krijgen. Bij een beperkte pot, wordt de spoeling dun. Dat maakt de deugende linkse mens niet uit, want die is daar niet van afhankelijk. Die wonen in welvarende buurten, krijgen niet met overlast te maken. Er is een moment waar er een raakvlak kan komen met anders gekleurd en en mindervermogenden: de school van de kinderen. Dan zie je blanke, progressieve ouders zich verenigen in dwingende clubjes die gehoord worden bij de overheid. Daan en Merel moeten “naar de school van hun keuze kunnen gaan”. Toevallig altijd een school met niet heel veel nieuwkomers.

Progressieve linksen zullen dit verhaaltje onmiddellijk als “oh zeker eigen volk eerst”! Bestempelen. Ook zo fraai. Bij Nederlanders zien blanke linkse mensen altijd, en echt altijd in de basis blanke mensen voor zich. Dat is namelijk het eigen referentiekader. Kijk over de heg, daar zijn uw blanke buren. Naar dat hippe café; allemaal blanken. Werk? Blanken, oh wacht de schoonmaker niet, hoe heet ze ook al weer?

Er zijn echter heel veel Nederlanders van migratie afkomst en die zijn ruim meer dan gemiddeld afhankelijk van sociale huur en de sociale dienst.

Een deugende mening is bijzonder goedkoop voor uw eigen morele gevoel, maar duur voor de onderkant van de samenleving die mogen opdraaien voor die superieure moraal.