Je zou maar jaloers zijn op mensen die in een veerpont zitten met ze viertjes in een kamertje van niks bij niks ruimte en wat voer krijgen. Maar hoezo zwijgen? De regering heeft aangegeven dat ze met de oorlog van Poetin en andere problemen in de wereld nog meer vluchtelingen verwachten, de echte vluchtelingen dus, en asielzoekers. Ik heb de cijfers niet maar vorig jaar was het niet best.

Hoe moet je daar mee omgaan? Behandelen als daklozen, want dat zijn ze natuurlijk.

Wat mij betreft bouwen we een tiental containerdorpen met een opvangcapaciteit voor enkele duizenden, gewoon op dezelfde hoop als onze daklozen, en dan ergens in Flevoland en gaan we daarna heel rap het kaf van het koren scheiden. Gewoon hard en simpel, jij mag niet blijven hier is je ticket terug naar Marokko, jij mag wel blijven hou het een beetje netjes want je wil dit niet verpesten.

En dan maar in de tussentijd proberen om duidelijk te maken dat hoewel het leven beter is in Europa dat je toch echt beter in je eigen land iets van je leven kan maken want we hebben je niet nod... Dat is niet helemaal waar we hebben je wel nodig maar dat zijn kutbaantjes. Misschien een tijdelijk werkvisum met een retourticket kan iets oplossen.

Maar wellicht zijn er hier vast wel mensen met betere plannen.