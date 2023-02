Plus: Zijn alle dames in nood gelijk maar sommige gelijker dan andere?

Het was met recht de week van geweld en intimidatie. Het startschot valt zondag met het fakkelincident in Diepenheim met D66-leidster Sigrid Kaag én het nieuws dat GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger mee zou doen aan een debat in Amsterdam over het toepassen van geweld als onderdeel van klimaatactivisme. Zóu, omdat ze die dag toch maar afziet van deelname omdat ze naar eigen zeggen niet wist wat het onderwerp precies inhield.

Na Kaag besluit Extinction Rebellion VVD'ers te gaan intimideren

De extreemlinkse klimaatactivisten van Extincition Rebellion voelen de wind in de rug en organiseren maandag een intimidatieactie tegen de VVD; het rapaille plakt zich vast aan de deur van het partijbureau van de liberalen in Den Haag en houdt het voorbijgaand verkeer tegen door zich aan het wegdek te verankeren en op motorkappen te gaan liggen.

Dinsdag blijkt dat Kröger heeft gelogen. Organisator Progressief Café (waar Extinction Rebellion-uithangbord Hannah Prins in de redactie zit) laat weten dat het groenlinkse Kamerlid wel degelijk op de hoogte was van het onderwerp was en de insteek van het debat zelfs ‘spannend’ vond.

GroenLinks partijleider Jesse Klaver houdt zich die dag verborgen voor de pers (en is zelfs niet aanwezig bij de stemmingen die dag, wat toch de core business van een Kamerlid is, zou je zeggen).

Kuiken neemt afstand van Kröger…

Een dag later neemt PvdA-voorvrouw Attje Kuiken afstand van de Kröger-affaire. Woensdag zegt ze: "Ongelukkig hoe het gelopen is. Maar ik ben geen woordvoerder van GroenLinks. Wij zijn niet GroenLinks, we zijn niet gefuseerd, we hebben gescheiden lijsten." Wel maakt de sociaaldemocrate zich zorgen over protestacties. "Op beide flanken broeit het. Dat met die fakkels ging wat mij betreft te ver, maar ik maak me ook zorgen over die klimaatprotesten."

…en Klaver neemt afstand van Kooistra

Klaver zegt tegelijkertijd tegen de T. achter Kröger te blijven staan. Wel trekt hij zijn handen af van zijn voormalig topadviseur Sybren Kooistra. Die spreekt openlijk van 'fossiele destructie', volgens hem 'een vorm van genocide'. Klaver zegt dat het niet aan hem is om zijn partijgenoot tot de orde te roepen. "Al die uitspraken laat ik voor zijn rekening. Ik ga niet over medewerkers die ooit bij ons hebben gewerkt. Ik ben geen recensent."

FvD versus BBB

Donderdag valt Gideon van Meijeren (FvD) tijdens een stikstofdebat in de Nationale Vergaderzaal BBB-voorvrouw Caroline van der Plas aan. Volgens de FvD'er kan zijn partij meer voor de boeren (of 'Kutboeren', zoals partijleider Thierry Baudet agrariërs pleegt te noemen) betekenen dan BBB. Die partij zou te veel de oren laten hangen naar het kabinet. Van der Plas zegt vervolgens tegen een stootje te kunnen maar haar moet wel van het hart dat ze dankzij dergelijke woorden geïntimideerd wordt door de achterban van Forum voor Democratie.

Vier gevallen van geweld en intimidatie in een week tijd. Maar waar de kranten en tv-programma's met name over Kaags avontuur in Diepenheim berichten, is de nieuwsconsument voor verslagen over die drie andere incidenten voornamelijk aangewezen op media als GeenStijl, NieuwNieuws en De Telegraaf.

Alle dames in nood zijn gelijk maar sommige gelijker dan andere?

Want geen kritiek in de talkshows op de intimidatieactie - nog geen 24 uur na het Kaag-incident - van Extinction Rebellion. Over Kröger/GroenLinks blijft het ook grotendeels stil en de confrontatie Van Meijeren/Van der Plas lijkt niet eens gebeurd.

Zou dat komen omdat die dekselse MSM meer op de hand zijn van Kaag dan Van der Plas? Met de gedachte: alle dames in nood zijn gelijk maar sommige gelijker dan andere? En waar zijn de verontwaardigde commentaren over de belegering van het hoofdkwartier van regeringspartij VVD door extreemlinkse activisten? De ene coalitiepartij is de andere niet, zoveel is duidelijk.

Deze zaterdag stonden Klaver en Kuiken gezamenlijk op het podium in de Oostkerk in het Zeeuwse Middelburg. Tijdens deze zogenaamde townhall mochten leden van GroenLinks en PvdA hun leiders het hemd van het lijf vragen. Geen één keer ging het over Krögergate, Kuiken die een paar dagen eerder haar handen van de kwestie aftrok of Klaver die zijn voormalige vertrouweling Kooistra voor de bus gooide. Zou dat komen omdat de media die de roodgroene achterban dagelijks tot zich neemt geen letter aan de affaire hebben besteed? En dat de aanwezige leden daarom simpelweg van niets wisten?

De vraag stellen is hem beantwoorden.