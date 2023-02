Ik meen eens een documentaire te hebben gezien over de laatste dagen over onze historisch beste vriend in het nabije oosten in de geschiedenis, de reputatie met name gecumuleerd in de periode 40-45. Daar werd best wel expliciet over de laatste dagen in de bunker in Berlijn geportretteerd en hoe daar wat kinderen 3 tot 5 als ik met het goed herinner werden "behoed" voor gevangenneming door de russen.



Ik wilde een vileine grap maken over de locatie van het dossier in het borstzakje van een van die kids maar nu lijkt het net alsof er geen sprake was van kinderen uit het samenzijn van Eva en Adolf of überhaupt kinderen van Eva(google), met uitzondering van wat imho zeer waarschijnlijk een aluhoedjes verhaal is over de vlucht en verblijf Argentinië.

Ik zie die arme kindjes in de bunker scherp voor me. Mis ik iets of moet ik gewoon naar de dokter?