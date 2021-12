Jongens, meisjes ook, Stamcafégasten in het algemeen en MickeyGouda in het bijzonder: F. von Zeikhoven is weer boven Jan. Hij zat in de linktips met de AIVD kerstpuzzel en omdat we blij zijn dat ie er überhaupt nog is, plakken we hier z'n tiptekst gewoon ff als topic:

Hij is er weer! De kerstpuzzel van de AIVD. Zet het topic er tijdens de persco van Peppie en Kokkie vanmiddag op en koppel het aan de Spertijd die we vanavond alweer krijgen. Dat scheelt vast en zeker rellen op het Hobbemaplein en bij het Maritiem Museum vanavond want dan kraakt natuurlijk de hele AntiVax die ene hersencel meer die ze hebben dan een koe, over de spionnenpuzzel. Maar wacht, er zijn er dit jaar twee! Ik zou er zelf vast wel weer een hillarisch topic van kunnen maken, maar oxycodon, fentanyl plus dexamfetamine met modafinil, propranolol en fluoxetine maken dat voor mij nu nog net iets te haperend. Ik zou de reaguurders tekort doen als ik het topic nu zelf maak. Maar het gaat vooruit, van bijna deaud afgelopen maart naar weer helemaal het ventje ergens volgend jaar. Tegen die tijd kom ik zeker even terug op topiqueren bij de GeenStijl.

Goed van je te horen, Zeikmans. Beterschap met de beterschap verder en tot snel. Kerstgroetjes van GeenStijl!