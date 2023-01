Alles wat met de 'vergroening' te maklen heeft is tegenwoordig de 'goed-nieuws show'. Van de netcapaciteit tot electrische auto's: het is één grote vlucht naar voren. NERGENS worden de nadelen genoemd. NERGENS wordt vermeld dat Nederland in 2030 geen enkel gepropageerd milieudoel zal hebben gehaald. De hele energietransitie is een gíller. Het heeft er alle schijn van, dat een heel groot deel van Jettens' overgevulde 'milieufondsen' misbruikt wordt niet voor technische innovatie, maar voor 'voorlichting' (lees: positieve leugens) en 'universitaire' fondsen die geacht worden om negatieve berichtgeving over vergroening te verdoemen en/of de kop in te drukken. De groene waan moet wel de grootste kapitaalvernietiging uit de menselijke historie zijn.

-

Let maar eens op: zeer binnenkort komt ergens in het AD (of een soortgelijk natte-tosti medium) een levensgroot artikel over hoe goed het wel niet gaat met de capaciteitsverveelvoudiging van ons stroomnet - met name in Brabant. En daar komt dan toevallig een 'deskundige' van de TU Eindhoven aan het woord, die zoiets nét van de week bij Jinek heeft verkondigd....