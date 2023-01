Toen het eerste en naar later zou blijken laatste kabinet van PvdA’er Joop den Uyl in maart 1977 ten val kwam, was Juliana nog koningin, kostte een vaasje tussen de twee en drie guldenkwartjes en had Markje Rutte koud een maand eerder zijn tiende verjaardag gevierd. Voor een man die niet eens voor de geest kan halen wat hij gisteren tijdens de lunch kreeg geserveerd, is de kans klein dat de VVD-leider nog actieve herinneringen heeft aan de hoogtijdagen van Den Uyl. Het “Wij moeten in Nederland niet terug naar de dagen van Joop den Uyl”, zaterdag in De T. is daarom potsierlijk.

Bovendien lijkt Rutte de kiezer voor Malle Pietje (dit is een Swiebertje-referentie, kinderserie ten tijde van Den Uyl) aan te zien met het angstbeeld dat hij van de sociaal-democraten in de krant schetst. Het enige kabinet Rutte dat de rit volledig heeft uitgezeten was dat met de PvdA waarmee de premier nauw samenwerkte. En in zijn huidige kabinet werkt Rutte ook al samen met PvdA en GroenLinks om het regeringsbeleid in de Eerste Kamer te schragen waar de coalitie geen meerderheid heeft en ook niet zal krijgen.

Dat Rutte in de Telegraaf de PVV van welke samenwerking dan ook uitsluit is geen verrassing maar hij desavoueert ook de in opmars zijnde nieuwkomers BBB en JA21. Een blik op de peilingen leert dat de VVD en het kersverse PvdA-GroenLinks blok gelijk op gaan dus Rutte en zijn campagneadviseurs gaan voor veilig: eerst zorgen dat de VVD de grootste wordt.

Dat bij de PvdA-GroenLinks kongsi zaterdag de champagne werd ontkurkt – de roodgroenen gaan ook baat hebben bij het door Rutte opgeroepen zeer eenvoudige vijandbeeld – neemt Rutte op de koop toe. Want een deel van de BBB- en JA21-kiezer (en CDA’ers voor zover die er nog zijn, Hugo de Jonge doet het al in de broek) zal op veilig willen spelen en daarom alsnog de stem aan de VVD geven.

En aan het eind van de rit – dinsdag 30 mei, dag van de Eerste Kamerverkiezingen – slaat Rutte alsnog linksaf. Want Rubberen Rutte heeft inmiddels bewezen toch het liefst over bakboord te gaan gezien zijn intensieve samenwerking met PvdA, GroenLinks en D66.

Die linkse wolk is het probleem niet, Ruttes mistbank is gevaarlijker. Beter dat de kiezer daar omheen laveert.