Goede kritiek! Maar ondanks die 18 miljoen komen wij, net als GB en Duitsland, arbeidskrachten tekort. En er is veel werk dat Nederlanders niet willen doen: slachterijen en op het land werken. Arbeidsmigranten uit een vergelijkbare cultuur als de onze zijn dan te verkiezen, maar ondanks dat Oost Europa nu bij de EU zit is dat kennelijk nog niet voldoende.

@Monkey Cabbage | 28-01-23 | 11:02

noemde een publicatie die ik nog eens heb opgezocht:

"Tegelijkertijd met de Centrumpartij van Hans Janmaat demoniseerde de SP in de jaren tachtig arbeidsmigranten, de zogenoemde “treinladingen met profiteurs” (Tiny Kox, Lekker Fris, november 1992). In de partijnota Gastarbeid en Kapitaal werden “mohammedanen” weggezet als “nomaden en woestijrovers”, afgebrand als zijnde onbeschaafd (eetgewoontes, hygiëne), slaafs (naar de werkgevers toe), en de islam was een “middeleeuwse achterlijkheid”, met “een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt” en “een Fremdkörper in onze samenleving”.

Daarna werd het de SP verboden enkele 1 Mei-vieringen bij te wonen in 1983, en werd de partij door links Nederland beschuldigd van “cryptofascisme”. De Waarheid kopte op 27 april 1983: Een ‘Socialistische’ Partij op jacht naar Janmaat-stemmers. De Anne Frank Stichting brandmerkte de SP als een racistische partij, en leden stapten op."

Een interessante tekst. Daaruit blijkt toch dat links tegen vreemdelingenhaat is en voor internationale solidariteit van de bezitlozen. Maar mijn punt is dus dat het rechts, waar ze normaal voor de rijken zijn, prima uitkomt dat de armen tegen elkaar worden opgezet. En het werkt. Ik kwam op GS omdat ik gewoon niks in de islam zag en hier mocht je dat bediscussiëren terwijl mijn uitgebreide zorgvuldig opgestelde teksten bij Anja Meulenbelt zonder pardon werden verwijderd.

DAAROM IS GS ZO GOED: HIER MAG JE VERSCHILLENDE MENINGEN HEBBEN ((sorry voor de capslock maar ik dacht: het moet toch maar eens gezegd).

@Rdock | 28-01-23 | 10:56:

De MSM heten main stream omdat ze juist een centrum positie innemen.

@RM666 | 28-01-23 | 10:58:

Verstandig!

@Veepert | 28-01-23 | 10:59:

Ik moest googelen wat dat was, maar mijn moeder van 101 doet geen enkel beroep op de staat, maar betaalt wel belasting. Als ik niet in Ierland ben kook ik voor haar en doe de boodschappen.

@Monkey Cabbage heeft gelijk: iedereen beschouwt zichzelf als normaal en ziet anderen als extreem. Als je dus Rutte als links ziet betekent dat gewoon dat je zelf extreem rechts bent.

@Scepticus | 28-01-23 | 11:03:

Als ik al onder een (graf)steen zou liggen zou ik hier niet meer reaguren: moet wel lekker rustig zijn.

@Wattman | 28-01-23 | 11:07

Ogen dichtdoen is nooit goed, maar dat doen de MSM ook niet, maar vertrouwen, optimisme en positiviteit heb je inderdaad meer aan dan schelden. En we hebben GS om mensen bij de les te houden.

@Red shirt heeft altijd echt goede tegels. Bedankt.

@Wiebenick | 28-01-23 | 11:51:

Een beetje overdreven geformuleerd.