Och jongens, wat hebben we zin in het weekend! 500 ME-ers, 300 romeo's, die geleende WasserWerfer uit Duitsland, 10 mobiele DNA-afname units, 200 arrestantenbussen (diesel), drie dozijn officieren van justitie, 22 snelrechters en een fijne (nog te bouwen, in 2 dagen, Hugo kan dat) NOODGEVANGENIS voor alle blokkeerwappies, en aansluitend een landelijk verbod op Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie, FNV, De Goede Zaak, Both ENDS, Fossielvrij NL, de Jonge Klimaatbeweging en Oxfam Novib. NEDERLAND KAN HET!