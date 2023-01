Dat was ooit. De hoogtijdagen toen we nog 1000 (!)) tanks van het type Leo-1V en Leo-2 op stal hadden staan en we gewoon 3 schietseries per jaar in Bergen-Hohne hadden.

Drie decennia later en de KL heeft in internationale kringen inmiddels de bijnaam "beggar's army" gekregen, balancerend op het randje van organisatorische anorexia want "voortdurend vredesdividend". Met gebrek aan alles: munitie, reserve onderdelen, slagvaardig gepantserd materieel en weinig animo om (tijdelijk) tot zo'n schrale organisatie toe te treden.

En dat alles onder de bezielende leiding van een opvolgende reeks politieke non-valeurs en een gezapig & ingedut ambtenarenkorps. Nederlandse politiek en Defensie, voor WOII en na Korea (en tot op de dag van vandaag) nooit een succesvol huwelijk geweest.