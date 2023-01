Op een paar ontkenners na is iedereen er zo langzamerhand wel van overtuigd dat de slavernij, zoals die door de Nederlanders bedreven werd, extreem wreed was, zeker naar huidige maatstaven. Maar ook naar b.v. de maatstaven van 1759; sla er b.v. Candide ou l'optimisme op na (hoofdstuk 19, als je gelijk naar Suriname wil).

De reacties zijn dan vaak jij-bakken. Ja, natuurlijk waren er ook blanke slaven in, met name, Arabische landen. Yep, in de periode van, zeg maar de Nederlandse slavenhandel waren het in Arabie zo'n 1-1,5 miljoen Europese slaven (beetje afhankelijk van welke bron je gelooft). Voor het juiste perspectief: Nederland heeft in die periode zo'n 10-12 miljoen Afrikaanse slaven op transport gesteld, zeg maar een factor 10 meer.

Ja maar, we kochten ze van, o.a. de Ashanti. Ja, dat deden we. Bepaalde volkeren in Afrika deden vrolijk mee in de slavenhandel. De redenatie is net zo krom als de Ajax-supporters die zeggen dat hun spoor van vernielingen niet erg is, omdat de Feyenoord supporters ook dingen vernielden (of twee andere clubs, ik volg het voetbal niet zo) En de Ashanti bedreven geen wreedheden tegen de slaven in Suriname (had u Candide al nageslagen?).

Zolang als er nog grote groepen mensen zijn die op een of andere manier de slavernij en de rol van Nederland daarin proberen te vergoelijken, zullen degenen die zich slachtoffer, of plaatsvervangend slachtoffer, voelen harder gaan schreeuwen.

De oplossing? Laat Rutte z'n excuses aanbieden. Wat de excuses van Rutte waard zijn is gebleken in Groningen en bij de toeslagenouders, maar als ze daar blij mee zijn: veel plezier. Een slavernijmuseum. Mooi, prima. Da's nou ook weer niet zo duur, dus dat kan er ook wel af. En nou eens ophouden met het vergoelijken van de Nederlandse rol in de slavernij. Niet "ja maar"-discussie, maar "ja, ik hoor dat het heel erg was. Goh, en jij persoonlijk?". En dan luisteren. Niet allerlei dingen doen: alleen luisteren. Dit soort discussies bloedt namelijk heel snel dood als je gaat luisteren naar wat de ander zegt.