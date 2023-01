Eensch!

Ik kom elke 3 a 4 weken in de Bieb.

De ene keer in Oog in Al, de andere keer in Zuilen, beide te 030.

Gelukkig is die in Oog in Al, elke dag al om 10.00 u open, die in Zuilen alleen op Woensdag.

Is telkens weer een gok, of ik niet terechtkom in een "baby leert een instrumentje bespelen ochtend." ( echt, baby's die nog niet eens kunnen zitten!) of een geitenwollen sok/sokkin, die Nederlands leren aan allerlei aangewaaiden hier ten lande, of de medewerkers die keihard hun spannende levens aan elkaar duiden.

De afdeling voor dejjjjtigujjjs wordt steeds groter, die van de "spannende" boeken steeds kleiner, want geweld etc.