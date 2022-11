Ik lees hier veel VVD aanhangers: de regels gelden alleen als ik me er toevallig aan wil houden. En anders zijn de regels onzinnig.

Oh wat is het vreselijk, dat je geen 109 mag rijden als de maximum-snelheid 100 is. Oh wat is het vreselijk, dat je niet door het rode stoplicht mag rijden. Oh wat is het vreselijk, dat je niet met 80 per uur op de linker baan mag blijven hangen.

Ik heb echt medelijden met jullie hoor! Jullie zijn net zo zielig als dat klimaat-huil-meisje.