Als ligfietser heb ik jaren ervaring met zo'n oranje vlaggetje en zou dat niemand aanraden omdat automobilisten je als dan als hond behandelen. Vlak voordat ze rechtsaf slaan nog even inhalen, want iets met een oranje vlaggetje gaat vast niet zo hard dus dat kan nog net. Oh, nu rijd ik al op de kruising en is mijn inhaalpoging nog maar half uitgevoerd, maar Ik zie geen vlaggetje meer voor mijn auto dus het zal wel goed gaan als ik nu naar rechts stuur, ik geef perslot richting aan. (zelfs 1x meegemaakt met een motoragent. Hij was uiteindelijk maar rechtdoor gereden en omgekeerd.) Ik rijd mijn oprit af en zie een oranje vlaggetje aankomen: Gas er op en geen voorrang verlenen want alle oranje vlaggetjes rijden gegarandeerd stapvoets dus het kan nog net. Geen tijd meer om nu nog de werkelijke snelheid in te schatten.

In het buitenland werkt het wel goed. Daar denken ze (zeker op een ligfiets) dat je minimaal gehandicapt bent en schuiven automobilisten als het kan 3 rijbanen op. Maar bij de Nederlandse grens moet het vlaggetje er af als je heel thuis wil komen. Paar keer geprobeerd om het vlaggetje te laten zitten na een vakantie maar telkens drama.

In het buitenland wel even op paarden letten. Die raken in paniek van voor hen onbekende wapperende vlaggetjes (op hun ooghoogte) en gaan er met of zonder bereider vandoor.