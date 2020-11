Jaaahaaaa nu weten we het wel. Als je voorstander bent van Zwarte Piet ben je een vieze nazi. En als je 25 jaar lang gezellige familieavonden hebt gehad met een Zwarte Piet ben je ook een vieze nazi. En ook als je geen racist bent ben je alsnog een vieze nazi want je weet niet hoe het is om zwart te zijn. En als je op je voetbalclub in de buurt 'gewoon' Zwarte Piet speelt ben je een nazi en dan komt Akwasi wel even langs om je de tanden scheef in je bek te timmeren. Dus vindt er in de bibliotheken een boekverbranding plaats: alle boeken over Zwarte Piet gaan op de stapel, en dan maakt het niet uit dat een deel van Nederland nog wel gewoon pro-Piet is. "Sommigen zien fascisme ook zitten. En, ja, dat klinkt cru maar ik bedoel dat een smal deel niet ons beleid kan bepalen", zegt bibliotheekdirecteurtje Anton Kok. Nou Antonius, het is precies andersom: we hebben aan Kick Out Zwarte Piet gezien dat het juist heel goed mogelijk is dat een smal deel ons beleid bepaalt. Als je maar lang genoeg dramt, intimideert en dreigt met botsplinters komt het vanzelf goed. EN GAAN BIBLIOTHEKEN NU SOMS BEPALEN WAT WIJ WEL EN NIET MOGEN LEZEN? Nou, eigenlijk wel ja.