GeenStijl Café Mega Mix 143 Playlist:

1. Viagra Boys - Research Chemicals (2016) - @Asteroid-B612

2. Le Vibrazioni - Così Sbagliato (2007) - @Basil Fawlty

3. Peter Frampton - Show Me the Way (1975) - @DeKussendeWielrenner

4. David Bowie - Heroes (1977) - @cugel

5. Rednex - Cotton Eye Joe (1995) - @Koppig (assist @Cornelis12)

6. Hessel - Eilandliefde (2014) - @Kapitein Sjaak Mus

7. Tangerine Dream - Kiew Mission (2009) - @steekmug

8. Lana Del Rey - Once Upon A Dream (2014) - @MickeyGouda

9. Tanita Tikaram - Twist In My Sobriety (1988) - @bitterpete

10. Commodores - Nightshift (1985) - @chicago river

11. Tony Bass - Gina Lollobrigida (1969) - @drs.Nee @Theodorik1

12. Meghan Trainor - All About That Bass (2014) - @EEnzame SchizofrEEN

13. MARRS - Pump Up The Volume (1897) - @hero_of_heaven

14. Ruber Holmes - Him (1979) - @Papa Jones

15. The Fables - The Rocky Road to Dublin (2003) - @letopuwzaak

16. New Order - Blue Monday (1983) @HaaiBaai - @andersdenkend

17. Willy Alberti - De Dievenwagen (1966) - @Cornelis12

18. Wolfmother - Colossal (2005) - @Dr. Blechtrummel

19. Belgian Asociality - Spanje (1995) - @radiatorknopje

20. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy (1988) - @letopuwzaak



Bonustrack: Davy Spillane - Midnight Walker (1991) - @AldNuut