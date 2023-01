Met wie zit je liever een dag in de auto: Rutte of George Soros? Het Marxistische bankiersfeestje van het WEF houdt deze week weer audiëntie in Zwitserland.

Nederland stuurt maar liefst 7 onderknuppels (als je de koningin meerekent, en waarom zou je niet?) om te updaten in welke pas ze dit jaar gaan lopen oftewel welke kant de neuzen op moeten. Ondertussen komt er van de voorspellingen van deze marxistische 1%-ers de een na de ander niet uit. Maar toch applaudisseren onze Kaag-oïden in hun ivoren bubbel de handjes blauw.

En ondertussen maakt extreemrechts de democratie kapot. Of u daar even verantwoording voor wilt afleggen.