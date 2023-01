Twee keer meegemaakt. We kwamen in de buurt van Nancy en het begon te sneeuwen, werd steeds erger, glad, vrachtwagens schoven naar ons toe, eng dat dat was, toen ineen een sneeuwschuiver verscheen. Wij mochten als laatste erdoor, dus reden achter de sneeuwschuiver naar Luxemburg. De hele nacht door gereden, want zijn moeder werd de volgende dag begraven.

Komen om half tien binnen rennen, verhaal verteld, verder van de begrafenis niks meegemaakt.

De volgende was 10 km voor Luxemburg, ineens een sneeuwstorm, verkeer platgelegd en daar zaten we. Moest nodig piesen, maar sneeuwstorm en vrachtwagens achter ons met lichten aan en koud. Heeft mijn man een fles cola doormidden gesneden met zijn sleutel, want geen schaar of mes. Ging niet makkelijk, je moet, maar het lukt niet. In ieder geval klein piesje, de hele nacht in een koude auto, af en toe aanzetten, want moesten 10 km verderop tanken in Luxemburg. Wat een kou, wat een ellende zo een nacht in de auto. De volgende morgen om half acht werd de weg vrijgegeven, dorpje in en piesen, ohhh heerlijk.

Dus ik ga nooit meer rijden in de winter door Frankrijk.