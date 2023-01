Opt Nationaallandschapseiland hebben de Meteorologen van Dagen gistermiddag al vergaderd over wat er voor de daaropvolgende uren in de lucht hing. Doen ze elke middag, even voor de koffie, in de recreatiezaal. Dat gaat er dan echt heel serieus aan toe, die koffie en daarom krijgen de Weerbarstigen liever een bakkie thee, met een wolkje melk. Ernaast, want dat hoor natuurlik niet, thee in de melk. Een FrouFroutje brokkelt deze of gene er dan weer wel in, maar dat drinkt verder niemand.

Maar d'r was dus tussebaaije gewaerschouwd voor sturrem, wist d'n ouwe Kleis Zilverschoon uw reaguurdert te melden. Maar dat zou mééstentijds overwaaien, zee Kleis. Vanochend kwam ik hem tegen bij de lift in De Buitensluis, het bejaerdenhuis van de Buitensluis. Terwijl ik aandachtig de in de lift opgeplakte berichten van pas overleden overjarige Takkebossers uit het tehuis las, die daar vaak al ophingen voor heullie goed en wel zelf begraven waren, kwam net Van Wanrooij aangelopen met een steekwagentje. Oftie ook meekon, hij was gebeld voor wat oud ijzer uit het kantoor van de verpleging. En van de kamer van Welker, die sinds vorige week al in de lift hing. De toestand stonk behoorlijk en de politie was vandaer nog bezig met het onderzoek.Zodoende hing d'r gister volges Kleis dus al teen en tander in de lucht. Dus Kleis zee, hij zeg, Windjie Heej??? Want zo zijn ze daar op dat Nationaallandschapseiland, ook al vliegen de pannen door de lucht. Zolang het water niet weer komt. "Nouwheej??", zeg ik. Waarop de lorreboer van de Bomendijk op de OuweSluis het weerpraatje geheel volgens de eilandtraditie afmaakt met: "Zakker nog eentjie laeten?",