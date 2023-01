U weet wat ze zeggen over het weer: het kan vriezen het kan dooien. Zo is het ook met code geel van het KNMI. De ene keer compleet drama, snel opschalen naar code oranje, geen treinen, oma kapt ermee, u kent het allemaal wel. De andere keer niks aan de hand en dan vragen we ons weer af waarom die wolkenwatchers in godsnaam code geel hebben afgekondigd. Ze zijn heel goed in het voorspellen van het klimaat over 100 jaar maar fatsoenlijk vertellen wat er morgen gaat gebeuren ho maar. Zeg desalniettemin niet dat we u niet gewaarschuwd hebben: morgen code geel. Buien, hagel, onweer en windstoten tot 90 km/h. Hou u veilig!