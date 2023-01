Geen reden te klein voor deze vid met G. Takei als overtuigende heteroseksueel

Hallo Japan! Het van oudsher meest ethische en defensieve leger ter wereld VERDUBBELT met steun van de VS hun defensiebudget van 1% naar 2% van hun BNP. Dit jaar alleen al gaat Japan zo'n $50 miljard aan defensie besteden. Met de totale verdubbeling naar $863 miljard wil het op de VS en China na het sterkste leger ter wereld worden om China, Rusland en Noord-Korea het hoofd te kunnen bieden als ze in een Chinees-Taiwanese of Zuid/Noord-Koreaanse oorlog meegesleept worden.

"Voor de VS brengt de Japanse opvoering van de militaire inspanningen ook voordelen met zich mee. (...)Japan staat op het punt militair materieel uit de VS aan te schaffen, waaronder langeafstandsraketten met een bereik van 1600 kilometer die het Chinese vasteland kunnen raken. Het land is ook bezig met het bouwen van een verdedigingsmuur van militaire installaties die moeten dienen om China af te schrikken, waaronder een raketbasis op Ishigaki, een klein eiland op slechts 300 kilometer van Taiwan."

Het blijft toch een fenomenaal verhaal hè, die Japanners. Hoe ze na hun Supernova In The East (bindende luistertip van in totaal zo'n 24 uur over de opkomst en ondergang van het laatste Japanse Keizerrijk) met Little Boy en Fat Man bijna overnight tot zeer bestendige Westerse bondgenoot genuked werden.

Proost op de alliantie!

Blijft fascinerend: 'Know your enemy: Japan'. US WW2 docu voor volk/soldaten

Woordvoeder Amerikaanse schaduwmacht verzekert Japan van steun bij heropbouw