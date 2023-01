Zegt u maar dag tegen het pleuris herfstweer van de afgelopen tijd, want volgende week krijgen we volgens de kenners van het weer van weer.nl gewoon weer pleuris winterweer. Vriezen in de nacht en kans op sneeuw, die nat kan zijn, maar dat ook niet kan zijn (door de kenners van weerjargon ook wel natte tussen haakjes sneeuw genoemd ((natte) sneeuw)). Van code geel naar code wit dus. Wij geven iedereen alvast een dringend thuiswerkadvies want een gewaarschuwd mens telt voor twee en van mensen die voor twee tellen kun je er niet genoeg hebben. "De kou lijkt op basis van de huidige berekeningen de hele week in onze omgeving te blijven, met in ieder geval tot en met woensdag nog enkele winterse buien, daarna wordt het iets droger." Nu al zin in daarna!