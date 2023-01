Als wij ergens een broertje (mogelijk) dood aan hebben, dan is het wel aan ongenuanceerde berichtgeving over wetenschap. We hebben de ene ongenuanceerde bewering over wetenschap nog niet gedebunkt, of daar komt de volgende ontmaskering van ongenuanceerde berichtgeving over wetenschap alweer aan. Je zou wel kunnen stellen dat genuanceerde berichtgeving over wetenschap onze lust en ons leven is. Wij waren dan ook erg blij om te lezen over wéér een journalistieke prijs, namelijk de NuanceRing (snapt u hem? nuance + ring = nuancering, enfin laat ook maar, zulke grappen snappen alleen wetenschappelijk genuanceerde lezers) voor genuanceerd nieuws over medische wetenschap.

Wij kennen mensen die aan journalistieke prijzen of awards overleden zijn, maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Wat de pret wel mag drukken is de nominering van NU.nl voor het gebruik van het woord 'mogelijk' in de kop van het artikel Nieuwe behandeling borstkanker maakt operatie in toekomst mogelijk overbodig. Wat een Montessorischool-mentaliteit-iedereen-is-een-winnaar-nominering is dat zeg. Er staat echt letterlijk ieder week 'mogelijk' in een kop over medisch nieuws. 'Mogelijk' in een nieuwsbericht zetten is namelijk een van de oudste journalistieke trucjes om ongenuanceerd nieuws alsnog te kunnen brengen. Kijkt u maar.

Bitvavo kan MOGELIJK fluiten naar uitgeleende crypto's (ze weten het niet zeker, maar toch lekker in de kop gezet), Tweetal overvalt McDonald's Emmen, MOGELIJK schot gelost (geen idee, schot gelost klikt gewoon lekker), 70.000 kinderen hebben MOGELIJK astmasymptomen door koken op gas (hatsee, quasi-spectaculair nieuws, 'mogelijk' in de kop, klaar is kees), Grapperhaus zwaar beveiligd, dreiging mogelijk uit hoek van 'Bolle Jos' (niks mogelijks is ons vreemd), Aanvragen subsidie elektrische personenauto’s MOGELIJK vanaf dinsdag 10 januari (huh, red.), Drugsafval MOGELIJK in ons drinkwater: RIVM wil onderzoek naar gevolgen gezondheid (onderzoek moet nog beginnen, toch even lekker gezegd dat er drugsafval in ons drinkwater zit).

Echt hoor, mogelijk dit, mogelijk dat, mogelijk zus, mogelijk zo, het hele internet staat er mogelijk vol mee. Dit is net zoiets als een prijs uitreiken aan een barman die een pilsje tapt zonder te knoeien, een leraar die een week geen porno heeft laten zien in de les of een journalist die een persbericht las over een behandeling die operaties mogelijk in de toekomst overbodig maakt en dacht: hmmm, niet echt een artikel waard. Oh nee wacht.

INSTANT NUANCE UPDATE: De nominatie is ook voor het gebruik van de zinsnede 'in de toekomst'. Potverdrie.

WETENSCHAPPELIJKE LEESTIP: Hier (pdf)