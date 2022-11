Als wij willen weten hoe het zit met de wetenschap enzo, dan lezen wij altijd de Quest. Haha nee grapje, wij vinden de Quest een vervelend vodje waarin de wetenschap altijd net iets te veel gepopulariseerd wordt, zodat je na het lezen van de artikelen nog net zo weinig weet als ervoor, maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel omgaat is dat er ONRUST OP DE REDACTIE van Quest is ontstaan, omdat de nieuwe hoofdredacteur content director van het tijdschrift over wetenschap zelf niet zo van de wetenschap is.

Lyn Kuyper is namelijk tevens actief als 'lifestylecoach' en weet veel van chakra's, zelfhypnose, cellen die luisteren naar hoe er tegen ze gepraat wordt en oil pulling. Mag allemaal natuurlijk, maar is best wel moeilijk te rijmen met leiding geven aan een club die zich "het grootste populair-wetenschappelijke tijdschrift van Nederland" noemt. Dat vonden ze op de redactie van Quest ook. En daarom stuurde Marscha Krouwel, CEO van bladenbedrijf Hearst, op 13 september een mail aan de redactie. En u hoeft bepaald geen wetenschapper te zijn om uit te vogelen dat een deel van die mail door een kuchende m/v in een witte wetenschapsjas is gelekt aan GeenStijl. Kom er maar in Marscha:

"Allereerst hanteren wij als Hearst een beleid van diversiteit en inclusiviteit. Dat betekent dat er, binnen de Hearst waarden, ruimte moet zijn voor een eigen visie en mening. Wat ons betreft vallen de door jullie genoemde voorbeelden van niet-wetenschappelijke uitingen door Lyn op haar social media account in deze categorie. We verwachten van jullie - zonder afbreuk te willen doen aan jullie eigen visie en mening - open te staan voor ook een deels andere visie en mening. Het respecteren en luisteren naar elkaars visie en mening zou kunnen leiden tot nieuwe wederzijdse inzichten die eenieder als medewerker van Hearst zouden kunnen verrijken. Daarmee doen we allerminst een poging om de situatie te bagatelliseren, maar plaatsen we deze wel in perspectief.

Tijdens het sollicitatieproces en nogmaals voorafgaand aan de meeting hadden we de relevante social media-uitingen van Lyn natuurlijk al bekeken en dat hebben we na de meeting nogmaals gedaan. Zowel de inhoud van de uitingen, de aard van de onderwerpen op de uitingen en het aantal uitingen, rechtvaardigen wat ons betreft niet de conclusie dat Lyn een fundamenteel andere kijk heeft op wat wetenschap is. Lyn heeft in de meeting ook duidelijk proberen te maken dat zij het belang van de wetenschap onderschrijft en zich hierin verdiept als ook dat ze in haar privé leven tot op zekere hoogte soms ruimte openlaat voor bepaalde niet (geheel) wetenschappelijk bewezen zaken. Dit doet zij uit nieuwsgierigheid, zonder daarbij klakkeloos alles voor waar aan te nemen."

Na dit mailtje van 13 september volgden de ontwikkelingen elkaar, zoals dat heet, in rap tempo op. In oktober werd bekend dat een groot deel van de redactie boventallig werd verklaard (wat geen verband zou houden met deze aanstelling), en volgens onze bronnen is iedereen zijn enkele redacteuren die tegen de aanstelling van Kuyper protesteerden inmiddels niet meer werkzaam bij Quest. Kennelijk vinden huidige redacteuren van Quest wetenschap ook maar een mening en zijn inclusiviteit en diversiteit (of de hypotheek) belangrijker. Doet u liever zelf onderzoek? Het instagramaccount van Lifestylecoach Lyn zit (zie boven) achter een slotje, maar wij hebben de screenshots nog. Na de breek.

PS Hé, een cursus kritisch denken voor maar € 29,99!

UPDATE: Topic aangepast na input kuchende m/v



Oilpulling!

Zelfhypnose

Lyn doet zelf onderzoek

(het resultaat)

Ze houdt van natuurkunde!

Chakraaas

Binnenkort in Quest: Zo Krijg Je Nooit Meer Een Lekke Band

Complimenten

Oh god daar heb je die Wim Hof ook weer

Drumcirkel!

De kracht van taal!

Positieve mindset!

Nooit meer griep!