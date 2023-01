Fred Gabberhouse wordt zwaar beveiligd en dat heeft (waarschijnlijk) niks te maken met zijn baan bij het Brandwondencentrum in Beverwijk. Grap was in het verleden immers minister van Veiligheid en Justitie en hij hield zich bezig met de georganiseerde misdaad; zo richtte hij een superduur (en supermislukt) MIT op in de strijd tegen de drugsbaronnen. De aso die achter Grapperhaus aanzit is mogelijk Bolle Jos, posterboy op de Nationale Opsporingslijst. Volgens opsporingsdiensten (wij niet hè Jos!) is hij een grote speler in de internationale cokehandel. Jos, bijnaam El Presidente, 'is volgens justitie vermoedelijk betrokken bij excessief geweld'. "Het Openbaar Ministerie meldt dat de dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad lijkt te komen, maar doet daar verder geen mededelingen over." Enfin, allround niet leuk dus. Stay strong Grapperhaus!

Reactie van de opvolger

B. Jos