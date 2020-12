"Ik heb over mijn bruiloft verantwoording afgelegd aan de tweede kameren er is mij een boete opgelegd, en die heb ik netjes betaald. Ik heb iets gedaan wat niet mocht, en heb de prijs betaald."

Een leugen van A tot Z. U heeft eerst geprobeerd de zaak te sussen door een " vrijwillige donatie" aan het rode kruis, en dacht dat daarmee de zaak afgekocht was.

Daarna werd er door U en Uw partijgenoten boos gereageerd op de fotograaf die U stiekem vanuit de bosjes had gefotografeerd en daarmee Uw privicy schond, dat vond U erger dan het feit dat U betrapt was bij het overtreden van de wet, zeker toen de fotograaf aangaf nog meer foto's te hebben en te gaan publiceren.

Toen bleek dat de "aflaat" aan het rode kruis wat vreemd overkwam bij de rest van Nederland die wél gewoon eindigden met een strafblad - wat voor een minister van justitie niet echt een pré is- heeft U een ongekend staaltje cliëntelisme getoond door - speciaal voor U- de wet aan te passen zodat U geen strafblad zou oplopen, daarmee het strafrecht in Nederland op slag in een lijn plaatsend met die van een gemiddelde zuid Amerikaanse bananenrepubliek.

Pas daarna heeft U zelf het OM verzocht vervolging tegen U in te stellen, toen U zeker wist dat U geen strafblad zou oplopen.

Ik ben er van overtuigd dat als die fotograaf die foto's niet had gepubliceerd, de boete nog steeds 350 euro was geweest, en het nog steeds een strafblad had opgeleverd.

Oh ja, gratis tip, mocht U zich met oud en nieuw toch niet in kunnen houden en toch stiekem een rotje af willen steken, verander dan nu vast even de wet, of laat de politie de struiken rond uw huis even " leegkloppen" van ongewenste fotografen.