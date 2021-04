Dat voorstel om de die studiekeuzes uit te stellen naar gemiddeld het vijftiende levensjaar is meer dan uitstekend. Wel merkt de betreffende adviesraad er bij op dat het gegeven de belasting nu al van leerkrachten een utopie is. Wat als ik inderdaad op mijn veertiende een studiereisje naar een abattoir had mogen maken?

Dan was ik nu misschien wel de gelukkigste slager van Nederland e.o. geweest. Of dat ik wel had geleerd hoe je met enig geduld een spijker in een plankje kunt slaan. Oefenen. Onderwijs en hoe dit "vroeger" wel een soort van gelukkige wisselwerking was tussen docenten en leerlingen.

De buitenschoolse opvang schijnt weer open te gaan. Die binnenschoolse opvang voor postpuberale koters blijkbaar nog steeds niet. Big mistake.