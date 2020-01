Iedereen en zijn N=1-wetenschapper (tu quoque, Breukinator) gaat vandaag weer helemaal apeshit op het plan in het Onderwijspact om het moment waarop leerlingen een definitief schooladvies voor de middelbare school krijgen. Want voor alle tere zieltjes die tegenwoordig overal een grote bek over hebben (hoi) moet het welhaast ONVERDRAAGLIJK zijn geweest om vroeger nog drie jaar langer met een paar cognitief wat minder sterke kinderen in de klas te zitten. Zoals wij hier al eerder schreven: die leeftijd verhogen is helemaal zo'n gek idee nog niet en eigenlijk zou je al die niveaus gewoon moeten afschaffen. Natuurlijk lost dat niet in één klap het lerarentekort op, of doet het iets aan de werkdruk in het onderwijs. Maar tussen alle 21st century skills, curriculum.nu-waanideeën en andere onderwijsverrommeling is dit nu eindelijk een plan waar we als land misschien een beetje slimmer van worden. En dat is hard nodig.

INSTANT UPDATE: HELE DIEPE ZUCHT. Minister neemt idee niet over, houdt wel vast aan desastreus plan om de Cito-toets nog minder belangrijker te maken.

