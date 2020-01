Die van de universiteit Groningen hebben ook eens een onderzoekje gedaan en daaruit is gebleken dat Nederlanders best wel liev zijn voor asielzoekertjes. Hartstikke mooi man, want zolang de veiligelandiërs je de koopwaar niet ongevraagd uit de schappen komen roven verdient iedereen een fijne toekomst, nietwaar? Enfin, het 'Nederlanders zijn opvallend hulpvaardig voor asielzoekers' is helegaar niet de opvallendste uitkomst in het onderzoek. Dat is namelijk de negatieve houding tegenover de overheid: "Zo’n 25 procent steunt geweld tegen de eigen overheid." Euhhhhhh. Laten we dat gewoon maar effe niet doen hè, Nederlandje. Als je het niet eens bent met mensen, schakel je ze gewoon op democratische wijze uit en verder blijf je lekker met de poten van elkaar af - we zitten hier niet in dictatoriaal Turkije ofzo. Want de absolute grens van onze vrolijke vrijheden. Die ligt bij geweld. Hele onderzoek HIERRR.