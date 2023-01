:

Die hulpverleners rennen niet allemaal voor ze hoor! Te veel wel, maar de ergernis over beschreven aso-gedrag is ook hoog. Ik kan je wel eens wat mailen, hier op GS kan het te herkenbaar zijn :) wel eens over gehad. Bekend zijn dat je op GS zit kan in het werk problemen geven.

Van jaren terug een mooi voorbeeld. Een patiënt die in behandeling was had ook het wijkteam er op zitten. Een zwakbegaafde Marokkaanse man, verslaafd, aso. Familie had een “vrouw geregeld” die schrok zich echt dood toen ze hier net was. Ik had wel met haar te doen. De familie eiste van alles. Ze gaven dan iets mantelzorg, maar dat stelde niet veel voor. Hij kwam dan bv eten bij zijn ouders en ze keken er op toe dat hij medicijnen nam. Een dwingende zus zat namens de groene khmer in de gemeenteraad. Ritsel de ritsel. Ze kregen een PGB en je wist dat dit gewoon inkomsten was.

De betrokken WMO medewerker heb ik er eens over aangesproken. Hij zei dat ze bij het wijkteam zeker waren dat het een vorm van fraude was, maar ze konden er niets aan doen.

Een voorbeeld, maar ken er helaas te veel. Ook autochtone blanke Nederlanders, maar echt in een minderheid. Kan het ook niet helpen. En ja ook fijne, aardige allochtone families meegemaakt, maar moet zeggen dat het dan heel vaak Surinamers waren, moslims is gewoon lastig en die hebben dreigen en drammen in de genen zitten.