29 Jaar woon ik hier nu, in 020-Zuid. Toen ik hier kwam wonen was het een keurig buurtje; lelieblank, veel ras-Amsterdammers, veel wat oudere mensen, parkeerplaatsen die vanaf 7 uur 's morgens leegliepen omdat iedereen naar zijn werk ging.

Aan de achterkant van mijn woning op 3 hoog kijk ik uit over een soort gesloten 'binnenhof' met tuinen, en op de achterbalkons van de buren aan de overzijde. Dat uitzicht op die balkons werd 29 jaar geleden bepaald door bloembakken en potten met kleurige bloemen, die dagelijks werden verzorgd. Een vriendelijk uitzicht, kon je het noemen.

Inmiddels heb ik uitzicht op roestige satellietschotels, altijd gesloten gordijnen of lappen die daarvoor moeten doorgaan, balkons volgestouwd met rotzooi: vuilniszakken, strijkplanken, afgedankte meubels, eeuwig drogende was, en andere nauwelijks herleidbare teringzooi. Hoorde je vroeger nooit wat, afgezien van wat gelach en gekeuvel op de balkons en in de tuinen met mooi weer, nu is er dagelijks de herrie van keiharde Arabische of Turkse jammermuziek, geschreeuw, ruzies, gesmijt met deuren, gekrijs van kinderen.

Laatst nog: de oude dame op drie hoog, recht tegenover mij, die hier al woonde toen ik hier introk, zag ik dagelijks met haar gietertje de gele bloemetjes bewateren die in een bak aan haar balkon-reling hingen. Ze liep steeds krommer en sinds enige tijd maakte ze haar balkon niet meer zelf schoon, maar werd dat gedaan door een hulp, een ook al wat oudere Nederlandse dame.

Een paar maanden geleden waren ineens haar keurige vitrages weg ik keek ik een leeg huis in.

Er volgde wat gedoe van werklieden; gesjouw met gipsplaten, geboor, geschuur en getimmer. Tenslotte was een schilder een paar dagen druk doende.

En ineens stond op een dag het al 29 jaar lege balkon-met-bloemetjes vol met troep: huisraad, vuilniszakken. Ertussen in stond een roestig metalen klapstoeltje, waarop nu dagelijks steeds een andere zwarte man zit te roken en zijn peuken uitdrukt op de balkonvloer. De afgelopen weken zag ik vier zwarte mannen, twee zwarte vrouwen - een hele dikke en een dunne - en een orgelpijp van zwarte kindertjes (respectievelijk één, twee en drie turven hoog) op het balkon verschijnen. Aan het uiterlijk van deze mensen te zien, allemaal afkomstig uit oost-Afrika; Somalië of Eritrea, schat ik in, maar Soedan zou ook nog kunnen.

Nadat vorig jaar een Turks probleemgezin naast mij op drie hoog is komen wonen - in die woning 'geplaatst' door een stichting waarvan de woningbouwvereniging de naam niet mag en wil noemen - wier overlast de spuigaten uitloopt en alle direct aanpalende buren tot woede & geklaag aanzet, is dit de zoveelste 'dumping' van kudtvolk in dit buurtje met zijn monumenten-status vanwege de door Berlage ontworpen woningen.

En zo wordt ons cultureel erfgoed, inmiddels verworden tot parels voor de zwijnen, zowel figuurlijk als letterlijk overlopen en hebben degenen die alles hier met hard werken hebben gefinancierd, opgebouwd & zorgvuldig onderhouden, het nakijken.

Dit proces is inmiddels onomkeerbaar geworden.

En het stemt mij droevig, héél droevig. En daarnaast voel ik mijn woede steeds meer branden over de domme, arrogante, naïeve en blinde linkse deugmensen die dit naargeestige proces tot op de dag van vandaag blijven faciliteren.