Sterker nog, wikipedia definitie (niet relevante info verwijderd bij de ... ): "Genocide is the intentional destruction of a people—usually defined as an ethnic, national, racial, or religious group—in whole or in part. ... In 1948, the United Nations Genocide Convention defined genocide as any of five "acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such." These five acts were: ... imposing living conditions intended to destroy the group, preventing births, ... Victims are targeted because of their real or perceived membership of a group, not randomly.

Als zwitsal kan ik niet linken, dus zoek het even op als je het niet vertrouwt, maar het huidige kabinetsbeleid is volgens wikipedia rijp voor een tribunaal in Den Haag.