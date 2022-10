"Oftewel, als u geen asielzoeker of ander spoedgevalletje bent, staat u weer helemaal achteraan in de rij."

Asielzoekers krijgen gelukkig geen voorrang op een sociale huurwoning of überhaupt een woning en ook geen eigen Miele, maar men is zo te zien aan het kijken of ze een bed, bad en brood iets kunnen krijgen. Dat is logisch want ze zoeken asiel en ze hebben dat noch gevonden noch gekregen. Daarom heten het ook asielzoekers. Die gaan de opvang in. (als er bedden beschikbaar zijn)

Hoe dan ook, of je Greet gelijk geeft of Hugo, de realiteit is dat mensen die geen spoedgevalletjes zijn achteraan in de rij moeten aansluiten voor mensen die het veel en veel rotter hebben dan jij.

Ben je geen arme sloeber die alleen nog maar de kleding aan zijn lijf heeft dan kan je jouw woningnood ook oplossen door op zoek te gaan naar sociale huurwoningen in gemeenten waar de wachttijden geen 20 jaar zijn maar 1-3 jaar. Een betere baan en inkomen zoeken zodat je kan kopen of tenminste vrije sector kan huren. Waar een wil is is een weg zeg ik altijd maar.

Het alternatief is altijd nog jezelf diep in de ellende steken, alles kwijtraken en je aanmelden bij de daklozenopvang of andere opvang voor sloebers. Let wel. Ik heb ook begrepen na wat research dat je slechts 1 of 2 keer een woning mag weigeren. Bij de 3rde keer moet jij ook helemaal achteraan sluiten iets wat kennelijk nogal problematisch is omdat je zo te zien ook het veld moet ruimen uit de opvang voor aan lager wal geraakten om plaats te maken voor nieuwe aanwas. Maar weet niet of dat dit helemaal klopt. Schijnt te verschillen per gemeente.