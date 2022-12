Januari 2020 - CDA-minister Hugo de Jonge vindt dat de huidige aantallen immigranten te hoog zijn

September 2022 - Minister De Jonge wil minder migranten in Nederland opnemen

Ferme uitspraak weer van ene Hugo de Jonge vandaag in de Trouw over migratie die de oplossing van het woningtekort bedreigt. Misschien kunnen we allemaal kleiner gaan wonen of zo? Wij vragen ons wel af wie toch die Hugo de Jonge is die al meer dan vijf jaar in het kabinet zit, maar dat zal wel iemand anders zijn. Iemand die wel betrokken was bij het beleid van de afgelopen vijf jaar, maar er geen betrokkenheid bij had.