Las u half december vorig jaar al op GeenStijl dat de asielinstroom van 2019 zo'n 30.000 mensen bedroeg en er nog eens 100.000 bijkwamen in Nederland zodat het totaal van mensen die nieuw lijken te zijn op 132.000 komt. Nou, daar zijn ze bij het CDA nu dus ook achter. En Hugo de Jonge (CDA) vindt nu opeens plotsklaps zomaar dat we ons moeten afvragen of we dat wel willen met z'n allen. Want 80.000 nieuwe buren per jaar is gewoon te veel! Enfin. Spoeddebat dus. Gaarne dinsdagmiddag 15:00 uur, na het Vragenuurtje, met natuurlijk een Motie van Wantrouwen en een hoofdelijke stemming. We hebben er zin an!