Schreven we afgelopen weekend nog jubelend dat de allesverwoestende asielinstroom SENSATIONEEL NAAR NUL was gedaald, worden we op de maandag alweer keihard ingehaald door de realiteit - dwz; een wakker geworden rijksambtenaar, die niet schroomt om te antedateren. Week 49 én Week 50 zijn toegevoegd aan de rijkswebsite waar wekelijks de rijkscijfers inzake de rijksomvolking worden medegedeeld aan Jan Publiek. Twee x 600 = 1200. En dan heb je het al gauw over Aarlanderveen. Een schitterend durpje in den gemeente Alphen aan den Rijn, met heel veel weidevogels en een vetcoole emissievrije molenviergang (enige ter wereld). Om u verder een voorstelling te geven hoeveel 1200 is. Dat zijn dus evenveel als er woningen in Bergen, Schoorl en Egmond worden bijgebouwd in 2020. (Tenminste, als dat mag van de stikstofsalafisten.) Qua financieel geld is "1200" ongeveer net zoveel als een nieuwe Miele wasmachine. Voor u dan. Aangezien de asielinstroomcijfers maar tot en met week 50 worden bekendgemaakt, kunnen we nu de jaarcijfers berekenen. *tromgeroffel*..... DE TOTALE ASIELINSTROOM VOOR 2019 is.... *tromgeroffel* ...... 30.300.

En dat lieve mensen, is net zoveel als er in de gemeente Leusden wonen.