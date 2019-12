Wij al een hele week op F5 refresh refresh aan het rammen hoeveel asielinstromiërs er deze week weer in Nederlandje gepompt worden. Staat er potjandorie noggantoe NIKSNOPPES op de rijkswebsite waar wekelijks gemeld wordt hoeveel honderd de asielinstroom nu weer aantikt! Ja, wat is dit nou? Wij van de GeenStijl zoeken wekelijks een ansichtkaartje van een Nederlands dorpje met evenveel inwoners als asielinstromers erbij, en dan hebben we weer een topic. Gewoon voor de leuk, en best noodzakelijk dat er nog iemand even meekijkt met De Omvolking, vinden we zelluf.



Maar nu hebben we dus een topic over het ontbreken van de wekelijkse cijfers inzake de asielinstroom per week. Hebben de ambtenaren het te druk met weglakken? Zijn ze allemaal naar de Geheime NeukseksClub van Het OM? Is iedereen al met midwinterverkansie? Heeft het te maken met DIT BERICHT over schokkende cijfers, over kansloze asielplagen die ongehinderd verder mogen dankzij de doofpot van Justitie?



Of wordt het aantal instromers niet meer gemeld, net zoals bij de 'aanrijding met een persoon' op het spoor? Dat u dan nu denkt, als het er niet is, dan zal het er ook wel niet zijn. In 2018 werd het nog keurig tot en met Week 50 bijgehouden. Maar blijkbaar mag u nu niet meer weten, hoe dit land zelfmoord pleegt. Fijne dag!