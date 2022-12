In mijn werk krijg ik geregeld te maken met mensen die aangewezen zijn op de voedselbank, voorheen was dat nog vaker, dat was op een andere werkplek met veel chronisch psychiatrische patiënten.

De mensen die gebruik maken van de voedselbank is best divers, overigens kan het verloop ook hoog zijn: een tijdelijk gebruik maken en dan is er een andere oplossing. Er is altijd een probleem in de financien en dat is logisch anders kom je niet in aanmerking. Hoe men daar is terecht gekomen kan zijn door ondoordachte actie’s maar ook door pech. Mensen met een laag inkomen moeten bij financiële tegenslag essentiële keuzes maken, is de tegenslag te groot dan begint het vaak met een kleine schuld. Soms kan iemand (eventueel met hulp) oplossen. Lukt dat niet dan krijg je gaten met gaten vullen en loopt de schuld op en dat is einde verhaal.

Ik heb patiënten gehad die een heel goed inkomen hebben gehad maar door bv een oplichterij of door economische tegenslag in de problemen komen.

Er waren mensen die met een verstandelijke beperking door gewetenloze figuren werden opgelicht, ondermeer door die “gratis reisjes” met een bus. Gratis eten maar je wordt bestookt met reclame praatjes om een “relax-fauteuil “ €8000 te kopen en ga maar door.

Er waren mensen die gewoon niet met geld om kunnen gaan.

Er komt best veel schaamte voor, er zijn er natuurlijk ook die het niets uitmaakt en alles wat gratis is, prima vinden.

Over het algemeen zag ik dat de doelgroep niet echt in een fijne situatie zit. Helaas zitten er ook mensen tussen die dus gewoon werken. Ik zeg helaas, want eigenlijk zou werken moeten lonen, maar dat blijkt in toename mate dus niet meer zo te zijn.