The man you love to hate is terug op het niveau van de grote kampioenen. Raymond van Barneveld op het WK Darts tegen Ryan Meikle, wiens naam rijmt op totale eikel. Niets gaat in de weg staan van ónze Raymond, de werpende Weltschmerz. Behalve misschien... voedselvergiftiging. Altijd wat. Het is altijd wat in het leven van Barney. Huis ingestort, schade berekenen, vader en moeder ziek, vriendin coachen (die moest ineens aan de andere kant van de weg rijden), tandartsje, doktertje en nu dus voedselvergiftiging. U kent het allemaal wel. Desalniettemin durft Raymond weer te dromen. "Vergis je niet, bij een halve finale kom ik Michael Smith weer tegen." En in de derde ronde eerst nog even de nummer 1 van de wereld, Gerwyn Price. Ooit hebben we een van onze 'bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan'-jokers uitgedeeld aan Raymond van Barneveld en u weet: eens gegeven blijft gegeven. Raymond van Barneveld is de Grootste Nederlandse Sporter Aller Tijden, voor Fanny Blankers-Koen, Johan Cruijff, Egbert Streuer & Bernard Schnieders, Gianni Romme en Eric Viscaal. Raymond, nogmaals bedankt voor alles wat je voor Nederland hebt gedaan. En zet hem op! Schermen in het StamCafé - Vie Jaa Plee!

UPDATE Set 1 - 0-1 voor Meikle. Barney alweer aan het zuchten en klagen

UPDATE Set 2 - 1-1 door Barney. Hij zit er weer lekker in! Bijna een 9-darter

