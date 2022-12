Zoals altijd onzinnige overbodige anecdote:

ik vertelde afgelopen nacht al dat Sybil haar nieuwe oto voor een trip wilde nemen vanmiddag (voor de wk finale natuurlijk). Mercedes GLC 220d (2023) versie. Nu ben ik geen car buff maar deze auto is bijna 2001 a space odyssey. Wij instappen en zei met click de boel aanjagen en alle schermen komen tot leven: "Hi Sybil how are you doing? Today's weather and traffic in Lugano. Where do you want to go?" en dus een samenvatting van weer en verkeer. En de schermen in kerstsfeer. Avater van Mrs met kerstmuts en sneeuwvlokkjes op scherm.

Huh?

Ok ik tolereer dat ik en wij dus rijden naar restaurant. In restaurant berichtje van haar. I stand on coordonates xxxx.xxxxx. If you don't know where to find me please click link and I will guide you to me.

Serieus?

En aangezien zij (de Mercedes) op blue tooth werkt. Vanavond een berichtje. Sybil don't forget tomorrow at 9 AM you have a meeting.

Zucht.

Sterker nog wij kwamen thuis en hebben een parkeerplek onder het appartmentencomplex waar wij wonen en ik stap uit, kijk toevallig naar de grond en een 30 centimeter diameter Mercedes ster op de grond. Ik dus omhoog kijken want dacht dat is een grap van de portiere. Ledlicht geintje op ons nummer en Range Rover naast ons heeft dat ook. Nee is dus een Mercedes ledlicht dingetje dat van een bepaalde hoek vanonder de autodeur wordt gestraald en alleen aangaat als het donker is zodat je weet waar je moet instappen.

Oh please fuck off. Dit is zo "German overengineered." Niemand heeft dat nodig maar schijnen ze dus belangrijk te vinden.

Voor de rest. Ongelooflijk goede auto. Plakt aan de grond qua rijden en met 1 vinger op het stuur te rijden en zeker hier in de bergen met slingerwegen en op en af zeer aangenaam. Maar al dat gemiemel?