We vallen met de deur in huis met een wijsheid van Roland 'Tripod' Scholten en dat is natuurlijk dat darters de tripletjes moeten gooien, maar óók de dubbeltjes, en als u niet weer HOE u naar het WK Darts moet kijken, dan hebben we HIER een handig handboek. De eerste dartsdag van dit jaar was weer he-le-maal geweldig. De regerend wereldkampioen had zich verkleed als een compleet idiote Grinch. Zijn tegenstander - die eerder op de avond tijdens een voorronde al dronken op het podium stond - was zo zat als een aap en bakte er niks meer van. Iemand anders (hij won ook nog) gooide een afgrijselijk gemiddelde van 77. Een of andere Nederlander - Jermaine Wattimena - stelde tijdens zijn jaarlijkse uitje teleurstellen weer zwaar teleur, gaf een handje uit de hel, beende het podium af en vroeg na afloop met een chagrijnige kop aan interviewer Arjan 'the feather' van der Giessen: "Wat wil je dat ik zeg? Ik verloor." Waarop Van der Giessen zei: "OKÉ LAAT MAAR." Een interview van 10 seconden en toen mocht de verongelijkte Wattimena weer dubbeltjes missen in zijn tranenkamer. Joehoe Jermaine! Je moet het ook LEUK vinden he! En toen gingen we terug naar de studio waar 'Fast Vinnie' en 'Barney' analyseerden dat je de dubbeltjes moet gooien... maar ja, ook de tripletjes! Jongens, dit is de pure hagelslag op een witte boterham met roomboter. Wat een genot.

Dronken

Doei